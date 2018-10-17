2018-10-17T10:32:02+03:00
Политика

Губернатор Евгений Куйвашев увеличил жалованье свердловским чиновникам

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Губернатор Свердловской области повысил жалованье региональным чиновникам. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

По документу, премии членов Правительства области теперь будут составлять не 1,6 месячного оклада, а 2,3. Ставка омбудсменов увеличена с 210% от оклада до 280%.

Пополнится и домашний бюджет членов избирательной комиссии. Премии рядовых сотрудников возрастут с 160% от оклада до 220%. Председатели территориальных комиссий в качестве поощрений будут получать уже не 125%, а 195%. Премия главы обизбиркома вырастет до 270%.

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