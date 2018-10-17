2018-10-17T09:56:50+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга закупает уборочную технику для ЧМ-2018 спустя три месяца после мундиаля

Общая стоимость трех контрактов - 5,4 миллиона рублей
Поделиться:
А тем временем соревнования закончились три месяца назадА тем временем соревнования закончились три месяца назадФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мэрия Екатеринбурга объявила сразу три конкурса на покупку уборочной техники. Согласно информации на сайте госзакупок, общая стоимость контрактов составляет 5,4 миллиона рублей.

Правда, несмотря на то, что за окном уже октябрь, коммунальные машины планируется купить летние, включая поливальные и подметальные. Плюс ко всему в качестве необходимости покупки указана очень странная причина.

- Приобретение коммунально-уборочной техники в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, - говорится в документах.

Напомним, что мундиаль прошел три месяца назад.

В пресс-службе мэрии пояснили, что тендеры не смогли провести вовремя, но город по-прежнему нуждается в уборочной технике. Просто, видимо, не доглядели за устраревшей формулировкой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Евгений Куйвашев увеличил жалованье свердловским чиновникам
В гараже Камышлова сгорели три «ВАЗа» и «ГАЗель»
«Автомобилист» прервал победную серию, проиграв казахстанскому «Барысу»
Власти Екатеринбурга на две недели продлили срок ремонта участка улицы Мамина-Сибиряка, закрытый летом
В Верхней Салде студента приговорили к 14 годам колонии за то что он купил наркотик и решил перепродать его однокашникам
На Уралмаше ограбили пункт микрозаймов
На Урал стали в два раза больше привозить фруктов из Узбекистана
Суд обязал Пенсионный фонд вернуть свердловчанке 99 тысяч рублей
Уже заменили электрокабель: сквер Попова в Екатеринбурге благоустроят до конца года
Старт мусорной реформы на Среднем Урале отложили на два месяца
Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли живым
На Урале гендиректор попал за решетку, не захотев официально устроить нового работника
Екатеринбургские строители и энергетики закрывают движение по трем улицам
В Екатеринбурге назначен новый зам. главы администрации по транспорту и благоустройству
Со второй попытки: в гордуме Екатеринбурга сформировали комиссии
На Среднем Урале стартовало формирование бюджета на ближайшие три года
В Екатеринбурге пьяный торговый представитель открыл стрельбу по окнам жилого дома
В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли два человека
Екатеринбуржец, угнав фургон, устроил массовое ДТП возле мэрии
Внимание, проверка: в Свердловской области завоют сирены ЧС
Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в 83-й школе Екатеринбурга
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил главного связиста города
Челябинский рэп и древнерусский драм-н-бэйс: "Старый новый рок" рассказал о неформатных хедлайнерах
В Невьянске задержали таксиста, который грабил своих пассажиров
В Кольцово задержали пассажиров, которые нелегально везли на форум моды 60 килограммов костюмов
18+: все билеты на матч «Автомобилиста» разобрали из-за бешеной популярности команды
Евгений Куйвашев назначил шесть замов руководителя аппарата губернатора и правительства области
Профилактика на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге