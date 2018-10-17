Мэрия Екатеринбурга закупает уборочную технику для ЧМ-2018 спустя три месяца после мундиаля

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-17T09:56:50+03:00

А тем временем соревнования закончились три месяца назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Мэрия Екатеринбурга объявила сразу три конкурса на покупку уборочной техники. Согласно информации на сайте госзакупок, общая стоимость контрактов составляет 5,4 миллиона рублей.

Правда, несмотря на то, что за окном уже октябрь, коммунальные машины планируется купить летние, включая поливальные и подметальные. Плюс ко всему в качестве необходимости покупки указана очень странная причина.

- Приобретение коммунально-уборочной техники в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, - говорится в документах.

Напомним, что мундиаль прошел три месяца назад.

В пресс-службе мэрии пояснили, что тендеры не смогли провести вовремя, но город по-прежнему нуждается в уборочной технике. Просто, видимо, не доглядели за устраревшей формулировкой.