2018-10-17T07:33:14+03:00
Происшествия

В гараже Камышлова сгорели три «ВАЗа» и «ГАЗель»

Полыхающий автопарк пожарные тушили 2,5 часа
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Камышлове сгорели сразу четыре автомобиля. Все они были припаркованы в одном гараже на улице Ирбитская. Пожарные приехали на место ЧП спустя всего пять минут после звонка на пульт диспетчера, но к этому моменту огнем уже были охвачены 150 квадратных метров.

- Сгорела кровля и повреждёны стены гаража, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, - В тушении были задействованы 5 единиц техники и 15 человек личного состава.

Полыхающий мини-автопарк пожарные тушили 2,5 часа. Если здание еще хоть как-то можно восстановить, то припаркованные в нем «ВАЗ 2109», «ВАЗ 21099», «ВАЗ 1111» и «ГАЗель» выгорели полностью.

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