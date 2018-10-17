«Автомобилист» прервал победную серию, проиграв казахстанскому «Барысу»

СЕГОДНЯ 07:17 2018-10-17T07:17:02+03:00

Несмотря на это пока уральцы продолжают лидировать в таблице КХЛ

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Хоккейный клуб «Автомомбилист» все-таки не смог побить рекорд победной серии в матчах КХЛ. Уральцы провели 18 разгромных встреч, но на 19-й противостояние «шоферов» было сломлено казахстанским «Барысом».

Фото: ХК «Автомобилист»

В первом периоде игра стартовала на равных, но за пять минут до ухода в раздевалку гости переломили ход игры и открыли счет - 1:0. Во втором временном отрезке клуб из Астаны удвоил преимущество, реализовав большинство - 2:0.

Третий период остался за «Автомобилистом» - Франсис Паре сократил отставание команды - 2:1. Однако «шоферы» слишком поздно пришли в себя, оставшегося времени, чтобы догнать соперника, им не хватило.

Фото: ХК «Автомобилист»

- Не секрет, что все приезжают играть с «Автомобилистом» с желанием стать той командой, что их остановит. Мы готовились и мы довольны этим моментом, - сказал главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка. - Игра была равная, были моменты и у одной, и у другой команды. Нам удалось на один гол забить больше. Благодарю команду, вратаря.

Фото: ХК «Автомобилист»

- Все играли, как могли, сколько было сил. Четвертый матч за неделю, немного не хватило концентрации в нужных моментах, - прокомментировал наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. - Нам не удалось пробиться на пятак, взломать эту эшелонированную оборону - даже не физически, а психологически. Но теперь груз немного спал, а то давление со всех сторон.

Несмотря на досадное поражение, подопечные Андрея Мартемьянова продолжают лидировать в таблице КХЛ. Следующий матч «Автомобилист» проведет 19 октября против «Северстали» из Череповца.