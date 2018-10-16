Власти Екатеринбурга на две недели продлили срок ремонта участка улицы Мамина-Сибиряка, закрытый летом

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-16T17:17:02+03:00

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Летом улицу Мамина-Сибиряка закрыли для движения транспорта. Не всю, а только тот ее участок, что от 10-го дома и до улицы Азина. Причина - ремонт теплосетей. Ожидалось, что движение по нему откроется уже 15 октября, но в мэрии сегодня разочаровали: еще минимум две недели проехать по этому участку будет нельзя.

- Продлевается срок закрытия движения транспорта по улице Мамина-Сибиряка от дома № 10 до улицы Азина, - сообщили в администрации Екатеринбурга. - Объезжать закрытый участок по улицам Азина, Луначарского, Короленко и Шевченко автомобилисты будут до 30 октября.