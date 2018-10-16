2018-10-16T17:17:02+03:00
Общество

Власти Екатеринбурга на две недели продлили срок ремонта участка улицы Мамина-Сибиряка, закрытый летом

Машины смогут проехать по нему только 30 октября
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Объехать закрытый участок можно по улицам Азина, Луначарского, Короленко и Шевченко.Объехать закрытый участок можно по улицам Азина, Луначарского, Короленко и Шевченко.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Летом улицу Мамина-Сибиряка закрыли для движения транспорта. Не всю, а только тот ее участок, что от 10-го дома и до улицы Азина. Причина - ремонт теплосетей. Ожидалось, что движение по нему откроется уже 15 октября, но в мэрии сегодня разочаровали: еще минимум две недели проехать по этому участку будет нельзя.

- Продлевается срок закрытия движения транспорта по улице Мамина-Сибиряка от дома № 10 до улицы Азина, - сообщили в администрации Екатеринбурга. - Объезжать закрытый участок по улицам Азина, Луначарского, Короленко и Шевченко автомобилисты будут до 30 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Верхней Салде студента приговорили к 14 годам колонии за то что он купил наркотик и решил перепродать его однокашникам
На Уралмаше ограбили пункт микрозаймов
На Урал стали в два раза больше привозить фруктов из Узбекистана
Суд обязал Пенсионный фонд вернуть свердловчанке 99 тысяч рублей
Уже заменили электрокабель: сквер Попова в Екатеринбурге благоустроят до конца года
Старт мусорной реформы на Среднем Урале отложили на два месяца
Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли живым
На Урале гендиректор попал за решетку, не захотев официально устроить нового работника
Екатеринбургские строители и энергетики закрывают движение по трем улицам
В Екатеринбурге назначен новый зам. главы администрации по транспорту и благоустройству
Со второй попытки: в гордуме Екатеринбурга сформировали комиссии
На Среднем Урале стартовало формирование бюджета на ближайшие три года
В Екатеринбурге пьяный торговый представитель открыл стрельбу по окнам жилого дома
В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли два человека
Екатеринбуржец, угнав фургон, устроил массовое ДТП возле мэрии
Внимание, проверка: в Свердловской области завоют сирены ЧС
Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в 83-й школе Екатеринбурга
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил главного связиста города
Челябинский рэп и древнерусский драм-н-бэйс: "Старый новый рок" рассказал о неформатных хедлайнерах
В Невьянске задержали таксиста, который грабил своих пассажиров
В Кольцово задержали пассажиров, которые нелегально везли на форум моды 60 килограммов костюмов
18+: все билеты на матч «Автомобилиста» разобрали из-за бешеной популярности команды
Евгений Куйвашев назначил шесть замов руководителя аппарата губернатора и правительства области
Профилактика на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге