2018-10-16T16:50:51+03:00
Происшествия

В Верхней Салде студента приговорили к 14 годам колонии за то что он купил наркотик и решил перепродать его однокашникам

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
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Ранее студент уже попадался в руки полиции.Ранее студент уже попадался в руки полиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхней Салде судили 19-летнего студента техникума, который попался на наркоторговле. Задержали его полицейские в апреле, когда выяснили, что парень купил 0,9 грамм синтетического наркотика для себя, а затем вдруг решил перепродать его двум своим знакомым. В ходе следствия выяснилось, что ранее у него уже были проблемы с законом, что тоже сыграло не в его пользу.

- Будучи несовершеннолетним, он состоял на учете в отделении ПДН, неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртного и употребление наркотических средств, имел судимость за кражи, в течение полугода проходил лечение от наркотической зависимости в специализированном центре, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Задержали его полицейские буквально на следующий день после того, как студент вышел из центра.

- Суд приговорил 19-летнего салдинца к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - добавили в ведомстве.

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