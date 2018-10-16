СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-16T16:25:43+03:00

По предварительной информации, вор был один

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Сегодня вечером на Уралмаше ограбили пункт микрозаймов «Удобные деньги». По предварительной информации, вор был один. Сейчас на месте преступления работают сотрудники уголовного розыска

- Сумма ущерба уточняется, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – После завершения проверки сотрудники полиции примут решение о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж»

Сейчас сыщики опрашивают очевидцев и сотрудницу микрофинансовой организации.

По словам менеджером «Удобных денег», в момент ограбления в офисе работала пенсионерка Татьяна.

- Она в порядке, но очень сильно напугана. Весь вечер будем отвечать на вопросы полиции, - рассказал начальник Татьяны.