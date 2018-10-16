2018-10-16T15:42:31+03:00
Общество

На Урал стали в два раза больше привозить фруктов из Узбекистана

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Овощи и фрукты из Узбекистана на Урал теперь везут только через Октябрьский таможенный постОвощи и фрукты из Узбекистана на Урал теперь везут только через Октябрьский таможенный постФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Среднем Урале значительно вырос спрос на овощи и фрукты из Узбекистана. Такой вывод можно сделать из объема поставок. За девять месяцев ввоз во сравнению с прошлым годов увеличился в два раза.

В этом году на склад временного хранения в Екатеринбурге уже поступило 4350 тонны овощей и фруктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году на склад временного хранения в Екатеринбурге уже поступило 4350 тонны овощей и фруктовФото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году на склад временного хранения в Екатеринбурге уже поступило 220 грузовых автомобилей. Инспекторами Россельхознадзора и таможни проверено 4350 тонны продукции, из которых 2151,4 тонны - фрукты и 1087,5 тонны - овощи.

За аналогичный период 2017 года поступило 110 фур, которые привезли 2087 тонн овощей и фруктов.

Таможенный контроль фруктов и овощей из Узбекистана.Алексей БУЛАТОВ

Для специалистов Россельхознадзора оборудовали специализированный исследовательский пункт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для специалистов Россельхознадзора оборудовали специализированный исследовательский пунктФото: Алексей БУЛАТОВ

Овощи и фрукты из Узбекистана на Урал теперь везут только через Октябрьский таможенный пост. Он стал одним из четырех в стране, кому доверили контроль овощей и фруктов из этой республики.

Плоды и ягоды рассматривают под лупами и микроскопом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плоды и ягоды рассматривают под лупами и микроскопомФото: Алексей БУЛАТОВ

- Для качественного контроля на Октябрьском таможенном посту для специалистов Россельхознадзора оборудовали специализированный исследовательский пункт, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. - И здесь уже выявили один случай заражения персиков. В одной из партий обнаружили восточную плодожорку. Карантинную партию обеззаразили.

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