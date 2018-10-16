Суд обязал Пенсионный фонд вернуть свердловчанке 99 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-16T14:53:45+03:00

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Свердловский областной суд обязал Пенсионный фонд вернуть деньги бывшей бизнес-вумен, переплатившей кругленькую сумму. Татьяна раньше являлась индивидуальным предпринимателем и исправно переводила страховые взносы. Налоги она платила по упрощенной системе, но с 2014 по 2015 годы переплатила 99 тысяч рублей.

Эту сумму Татьяна попросила вернуть ей, но в Фонде ответили, что переплата не была установлена. Тогда женщина отправилась в суд, но и здесь ее ждало разочарование. Служители Фемиды заявили, что возможность уменьшения сумм полученных доходов на сумму расходов при расчете страховых взносов для индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения не предусмотрена законом.

Вердикт бывшая бизнес-вумен обжаловала в Свердловском областном суде.

- Рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, суд отменил решение первой инстанции. У Пенсионного фонда не было оснований как для начисления истцу пеней, так и для отказа в возврате излишне уплаченных сумм и штрафов, - прокомментировали в пресс-службе облсуда. - Фонд обязан устранить допущенные нарушения. Об исполнении решения ответчик обязан сообщить в течение месяца.