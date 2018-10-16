2018-10-16T14:34:10+03:00
Общество

Уже заменили электрокабель: сквер Попова в Екатеринбурге благоустроят до конца года

Ход работ лично проверил первый замглавы города Алексей Кожемяко
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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Первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко провел выездное совещание по благоустройству сквера имени Попова. На преображение территорри местные власти выделили 40 миллионов рублей.

- У нас очень большие планы на квартал проспект Ленина - улицы Пушкина, Первомайская, Толмачева. Он расположен в самом центре и пользуется большой популярностью у людей. Последняя реконструкция здесь была в 2000 году и, конечно, спустя годы, сквер стал нуждаться в обновлении, - рассказала председатель Комитета благоустройства Администрации Тамара Благодаткова.

Подрядчики заменят тротуарную плитку, бордюры, освещение и разобьют клумбы. Часть работ уже выполнена - убрана старая плитка и заменен питающий кабель для уличных фонарей.

При этом сами опоры освещения прежними - это знаменитое каслинское литье, которое может служить десятилетиями. Рабочие только покрасит их, а замене будут подлежать только светильники и лампы.

Все работы должны быть завершены до 25 декабря года.

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