Уже заменили электрокабель: сквер Попова в Екатеринбурге благоустроят до конца года
Первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко провел выездное совещание по благоустройству сквера имени Попова. На преображение территорри местные власти выделили 40 миллионов рублей.
- У нас очень большие планы на квартал проспект Ленина - улицы Пушкина, Первомайская, Толмачева. Он расположен в самом центре и пользуется большой популярностью у людей. Последняя реконструкция здесь была в 2000 году и, конечно, спустя годы, сквер стал нуждаться в обновлении, - рассказала председатель Комитета благоустройства Администрации Тамара Благодаткова.
Подрядчики заменят тротуарную плитку, бордюры, освещение и разобьют клумбы. Часть работ уже выполнена - убрана старая плитка и заменен питающий кабель для уличных фонарей.
При этом сами опоры освещения прежними - это знаменитое каслинское литье, которое может служить десятилетиями. Рабочие только покрасит их, а замене будут подлежать только светильники и лампы.
Все работы должны быть завершены до 25 декабря года.