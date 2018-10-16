Старт мусорной реформы на Среднем Урале отложили на два месяца
Новая система вывоза мусора в Свердловской области начнет действовать в последний возможный день. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Сначала старт программы был назначен на 1 июля, затем его перенесли на 1 ноября, а теперь отложили до 1 января следующего года.
Причина кроется в изменениях в федеральном законодательстве.
Утверждение территориальных схем обращения с ТКО завершатся в области только к началу декабря. Поскольку в правительстве РФ это постановление принято 22 сентября и вступило в силу лишь 3 октября.
Вторая причина - отсутствие федеральной методики расчета и утверждения тарифов. Ожидается, что документ, на основании которого Региональная энергетическая комиссия Свердловской области вынесет решение, также произойдет не раньше декабря.
- Информация о переносе сроков реформы официально доведена и до муниципальных образований, и до региональных операторов, - сказал министр. - До этого времени все вопросы по сбору, транспортировке и утилизации коммунальных отходов по-прежнему находятся в ведении органов местного самоуправления.
По новой системе каждый собственник должен будет заключить с оператором персональный договор на вывоз мусора.