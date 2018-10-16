2018-10-16T14:51:41+03:00
Недвижимость

Старт мусорной реформы на Среднем Урале отложили на два месяца

По новым правилам отходы будут вывозить региональные операторы, и начнут они это делать с 1 января следующего года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Причина кроется в изменениях в федеральном законодательствеПричина кроется в изменениях в федеральном законодательствеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новая система вывоза мусора в Свердловской области начнет действовать в последний возможный день. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Сначала старт программы был назначен на 1 июля, затем его перенесли на 1 ноября, а теперь отложили до 1 января следующего года.

Причина кроется в изменениях в федеральном законодательстве.

Утверждение территориальных схем обращения с ТКО завершатся в области только к началу декабря. Поскольку в правительстве РФ это постановление принято 22 сентября и вступило в силу лишь 3 октября.

Вторая причина - отсутствие федеральной методики расчета и утверждения тарифов. Ожидается, что документ, на основании которого Региональная энергетическая комиссия Свердловской области вынесет решение, также произойдет не раньше декабря.

- Информация о переносе сроков реформы официально доведена и до муниципальных образований, и до региональных операторов, - сказал министр. - До этого времени все вопросы по сбору, транспортировке и утилизации коммунальных отходов по-прежнему находятся в ведении органов местного самоуправления.

По новой системе каждый собственник должен будет заключить с оператором персональный договор на вывоз мусора.

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