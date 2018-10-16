Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли живым
Егор Цзян не выходил на связь с вечера воскресенья
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В Екатеринбурге нашли живым 13-летнего Егора Цзяна, который пропал вчера вечером. Накануне он был в гостях у своего отца в ЖК «Адмиральский» на Юмашева, а после отправился пешком домой в Академический.
Мама мальчика написала заявление в полицию, также к розыскам подключились следователи и волонтеры поисковых отрядов. Несколько минут назад появилась информация, что юноша найден в одном из торговых центров города.