Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли живым

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-16T13:02:20+03:00

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В Екатеринбурге нашли живым 13-летнего Егора Цзяна, который пропал вчера вечером. Накануне он был в гостях у своего отца в ЖК «Адмиральский» на Юмашева, а после отправился пешком домой в Академический.

Мама мальчика написала заявление в полицию, также к розыскам подключились следователи и волонтеры поисковых отрядов. Несколько минут назад появилась информация, что юноша найден в одном из торговых центров города.