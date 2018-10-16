2018-10-16T13:02:20+03:00
Происшествия

Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли живым

Егор Цзян не выходил на связь с вечера воскресенья
Олег Галимов
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В Екатеринбурге нашли живым 13-летнего Егора Цзяна, который пропал вчера вечером. Накануне он был в гостях у своего отца в ЖК «Адмиральский» на Юмашева, а после отправился пешком домой в Академический.

Мама мальчика написала заявление в полицию, также к розыскам подключились следователи и волонтеры поисковых отрядов. Несколько минут назад появилась информация, что юноша найден в одном из торговых центров города.

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