На Урале гендиректор попал за решетку, не захотев официально устроить нового работника

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-16T14:47:31+03:00

В трудовой книжке сотрудника не было сделано соответствующей записи

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В Верхней Салде за решетку попал генеральный директор одного из предприятий. Алексея Михалева признали виновным в неисполнении решения суда.

Еще в конце прошлого года мужчину уличили в неофициальном устройстве на работу. У одного из сотрудников не было в трудовой книжке соответствующей пометки. Суд обязал руководителя проставить запись, но начальник так этого и не сделал.

- Первоначально директор приставом неоднократно привлекался в административной ответственности за неисполнение решения суда, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Но даже зная об уголовной ответственности, он умышленно и злостно продолжал не исполнять решение суда.

Отягчающим обстоятельством в деле стало то, что мужчина ранее уже был судим. Теперь он получит новый срок. Суд приговорил Алексея Михалева к 10 месяцам колонии строгого режима.