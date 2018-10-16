Екатеринбургские строители и энергетики закрывают движение по трем улицам
В уральской столице одновременно закрывается движение сразу на трех улицах. С 16 октября по 16 ноября нельзя будет проехать по переулку Широкому, от Щербакова до Мраморской, и по улице Гастелло, от переулка Широкого до переулка Каслинского. ООО «Брусника» будет обустраивать здесь сеть ливневой канализации.
Помимо этого из-за ремонта теплосетей продлевается срок закрытия улицы Мамина-Сибиряка, от дома № 10 до Азина. До 30 октября автомобилистам придется объезжать этот участок по Азина, Луначарского, Короленко и Шевченко.
- Городские власти предписали энергетикам филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс» согласовать место для отвала отработанного грунта и восстановить элементы благоустройства по окончании земляных работ, - рассказали в мэрии.
Специалисты просят быть водителей внимательными. Возле закрытых участков будут установлены соответствующие знаки, а также схемы объезда.