2018-10-16T14:46:03+03:00
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Екатеринбургские строители и энергетики закрывают движение по трем улицам

Возле закрытых участков установят знаки со схемами объезда
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В уральской столице одновременно закрывается движение сразу на трех улицах. С 16 октября по 16 ноября нельзя будет проехать по переулку Широкому, от Щербакова до Мраморской, и по улице Гастелло, от переулка Широкого до переулка Каслинского. ООО «Брусника» будет обустраивать здесь сеть ливневой канализации.

Помимо этого из-за ремонта теплосетей продлевается срок закрытия улицы Мамина-Сибиряка, от дома № 10 до Азина. До 30 октября автомобилистам придется объезжать этот участок по Азина, Луначарского, Короленко и Шевченко.

- Городские власти предписали энергетикам филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс» согласовать место для отвала отработанного грунта и восстановить элементы благоустройства по окончании земляных работ, - рассказали в мэрии.

Специалисты просят быть водителей внимательными. Возле закрытых участков будут установлены соответствующие знаки, а также схемы объезда.

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