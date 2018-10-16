В Екатеринбурге назначен новый зам. главы администрации по транспорту и благоустройству

СЕГОДНЯ 12:06 2018-10-16T14:43:37+03:00

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский определился с кандидатурой, которая займет вакантую должность заместителя главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. Преемником Евгения Архипова, ушедшего в отставку на прошлой неделе, стал председатель городской Счетной палаты Алексей Бубнов.

«16 октября 2018 года назначен на должность заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии», - говорится на официальном портале города.

Алексей Бубнов окончил Уральский государственный университет им. Горького и Уральскую академию госслужбы.

В 2003 года сначала работал в администрации города, а затем в администрации Кировского района. С 2004 по 2010 год занимал пост зам. главы администрации Кировского района по вопросам экономики и строительства.

В 2010 - 2013 годах трудился заместителем руководителя регионального управления заказчика капитального строительства ЦВО. Следующий год занимал должность зам. министра общего и профессионального образования Свердловской области.

С 23 сентября 2014 года назначен председателем Счетной палаты города Екатеринбурга.