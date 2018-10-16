2018-10-16T14:41:28+03:00
Общество

Со второй попытки: в гордуме Екатеринбурга сформировали комиссии

Теперь депутаты смогут принять бюджет на 2019 год
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В гордуме Екатеринбурга состоялось внеочередное заседание, на котором депутаты сформировали комиссии и избрали их председателей.

Так, в комиссию по бюджету вошли 9 народных избранников, а председателем стала «единоросс» Елена Бондаренко. В комиссию по местному самоуправлению вошли 10 депутатов во главе с представителем «Единой России» Алексеем Вихаревым. Конкуренцию при выборе председателя ему составил коммунист Сергей Шадрин, но он не набрал необходимого числа голосов.

В комиссию по городскому хозяйству зачислили 11 народных избранников, ее возглавил «единоросс» Александр Колесников, которому проиграл в борьбе за должность бывший вице-мэр, а ныне - депутат Владимир Крицкий. Отметим, что сам Крицкий заседание пропустил по неизвестной причине.

Чуть меньше оказалась комиссия по здравоохранению и социальной политике: в нее вошло 6 человек, председателем стала Римма Скоморохова от КПРФ.

Еще меньше депутатов досталось в подчинение «единороссу» Сергею Воронину, который возглавил комиссию по безопасности жизнедеятельности населения: в нее вошли 5 народных избранников.

В комиссию по развитию образования вошли 10 человек, председателем стала депутат от ЛДПР Галина Арбузова. Комиссию по муниципальной собственности возглавил «справедливоросс» Михаил Вечкензин: 9 человек. 6 депутатов вошли в комиссию по экономическому развитию и инвестициям. Ее возглавил представитель ЛДПР Григорий Вихарев. За него проголосовали больше членов горудмы, чем за «единоросса» Владимира Смирнова.

Работа комиссий начнется с сегодняшнего дня. В ближайшее время депутатам в составе комиссий предстоит работать по подготовке бюджета города на будущий год.

Отметим, что на прошлой неделе депутаты по сути сорвали заседание думы Екатеринбурга из-за того, что не смогли определиться с составами комиссий.

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