На Среднем Урале стартовало формирование бюджета на ближайшие три года

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-16T14:38:27+03:00

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На Среднем Урале началось формирование бюджета на ближайшие три года. Как сообщил на заседании Заксобрания первый вице-губернатор Алексей Орлов, политика сохранит социальную направленность и ориентирование на повышение качества жизни населения.

В первую очередь, это ликвидирование очередей в детсадах для малышей до трех лет, внедрение ранней диагностики и борьба с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, а также совершенствование реабилитации и обеспечения доступной среды для инвалидов.

- В сфере национальной экономики среди приоритетных расходов - обеспечение устойчивого экономического роста и повышения инвестиционной активности, создание конкурентоспособной экспортно ориентированной продукции в базовых отраслях промышленности, решение вопросов импортозамещения и продовольственной безопасности, - рассказали в департаменте информполитики региона.

В приоритеты налоговой политики в 2019 - 2021 годах включены предоставление региональных инвестиционных налоговых льгот, применение специальных налоговых режимов для развития малого и среднего предпринимательства.