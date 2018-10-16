2018-10-16T14:34:43+03:00
Общество

В Екатеринбурге пьяный торговый представитель открыл стрельбу по окнам жилого дома

Мужчине грозит до пяти лет колонии
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге полицейские задержали торгового представителя, который, видимо, решил переквалифицироваться в снайперы. Мужчина открыл огонь по окнам соседнего дома на улице Викулова.

Точность у стрелка, к счастью, хромала, но один патрон все же угодил точно в цель и разбил стеклопакет. Хозяин пострадавшей квартиры написал заявление в полицию. Личность стрелка сыщикам удалось установить в этот же день в результате поквартирного обхода.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

- Злоумышленником оказался 41-летний местный житель, который находился в гостях у товарища и распивал с ним спиртное, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу. - Со слов подозреваемого, в одной из комнат он увидел пневматический пистолет и «решил проверить его работоспособность».

При осмотре квартиры сотрудники полиции изъяли пистолет и отправиили его на экспертизу. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело. Вину горе-снайпер признал, теперь ему грозит до пяти лет колонии.

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