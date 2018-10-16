2018-10-16T14:25:14+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли два человека

Пожарные тушили жилище порядка четырех часов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В уральской столице сегодня ранним утром произошел пожар в частном доме в Саперном переулке. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 6.28. Спустя несколько минут огнеборцы были на месте ЧП.

К этому моменту пламя охватило 70 квадратных метров. Открытый огонь пожарные ликвидировали в течение 20 минут, а вот полностью справиться с огнем, пролить и разобрать конструкции удалось лишь к 10 часам.

- Частично повреждена кровля, а также перекрытие, внутренние перегородки и стены, - расказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении были задействованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

При проверке горевшего жилища спасатели обнаружили тела двух человек. Их личности сейчас устанавливают следователи.

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