Екатеринбуржец, угнав фургон, устроил массовое ДТП возле мэрии
В самом центре Екатеринбурга, почти у стен городской мэрии, снеся ограждение, перевернулась грузовая «газель». По словам очевидцев, до падения фургон успел зацепить еще одну «газель» и легковую Toyota.
Фото: служба спасения "Сова"
Люди также сообщили, что за рулем находился пьяный мужчина, однако хозяином авто он не был - он его угнал за пару минут до аварии.
Фото: служба спасения "Сова"
- Он даже 100 метров не проехал - перевернулся. А если бы там в этот момент люди проходили мимо! Просто кошмар у нас общество, - рассказал один из свидетелей аварии.
На место ДТП была вызвана бригада скорой, однако помощь медиков никому из участников аварии не понадобилась.