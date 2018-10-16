2018-10-16T14:22:36+03:00
Происшествия

Екатеринбуржец, угнав фургон, устроил массовое ДТП возле мэрии

Мужчина был пьян
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
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В самом центре Екатеринбурга, почти у стен городской мэрии, снеся ограждение, перевернулась грузовая «газель». По словам очевидцев, до падения фургон успел зацепить еще одну «газель» и легковую Toyota.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Люди также сообщили, что за рулем находился пьяный мужчина, однако хозяином авто он не был - он его угнал за пару минут до аварии.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- Он даже 100 метров не проехал - перевернулся. А если бы там в этот момент люди проходили мимо! Просто кошмар у нас общество, - рассказал один из свидетелей аварии.

На место ДТП была вызвана бригада скорой, однако помощь медиков никому из участников аварии не понадобилась.

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