Внимание, проверка: в Свердловской области завоют сирены ЧС
Жителей региона просят не паниковать: не прерывать работу и учебу
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:
Завтра, 17 октября, во всех городах Среднего Урала завоют сирены. Сигнал систем оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций сработает в 11.30.
Сотрудники МЧС просят жителей региона не паниковать и не прерывать рабочий процесс и учебу. Сирены будут включены для технической проверки.
- 17 октября в Свердловской области состоится плановая ежегодная проверка системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, - сказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Просим жителей отнестись к этому с пониманием.