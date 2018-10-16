Внимание, проверка: в Свердловской области завоют сирены ЧС

СЕГОДНЯ 07:46 2018-10-16T14:20:40+03:00

Жителей региона просят не паниковать: не прерывать работу и учебу

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Завтра, 17 октября, во всех городах Среднего Урала завоют сирены. Сигнал систем оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций сработает в 11.30.

Сотрудники МЧС просят жителей региона не паниковать и не прерывать рабочий процесс и учебу. Сирены будут включены для технической проверки.

- 17 октября в Свердловской области состоится плановая ежегодная проверка системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, - сказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Просим жителей отнестись к этому с пониманием.