Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в 83-й школе Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 07:31 2018-10-16T14:19:52+03:00

Детям стало плохо после обеда в столовой

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Управление Роспотребнадзора установило причину массового отравления детей в 83-й школе Екатеринбурга. Причиной заболеваемости острой кишечной инфекцией стал персонал столовой № 41, которая обеспечивала учеников горячим питанием. Сразу у нескольких сотрудников был обнаружен нововирус.

Ситуацию усугубило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке. В результате найденная в смывах с поверхностей и оборудования столовой кишечная палочка смогла распространиться.

- Сотрудники, являющиеся носителями инфекции, отстранены от работы. На пищеблоке и в помещениях школы проведена заключительная дезинфекция. За контактными учащимися и сотрудниками ведется наблюдение, - рассказала специалист-эксперт отдела организации надзора Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.

В школе объявлен недельный карантин. Это время дети будут обучаться дистанционно.