2018-10-16T14:18:31+03:00
Политика

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил главного связиста города

Должность займет Александр Немтинов, проработавший в администрации 16 лет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский продолжает формировать вокруг себя новую команду. Накануне мэр назначил нового председателя комитета связи и информационных технологий администрации. Пост занял Александр Немтинов, проработавший в мэрии 16 лет.

В городскую администрацию Немтинов пришел в 2002 году. Трудился сначала в должности ведущего специалиста комитета по экономике, затем стал начальником информационно-аналитического отдела.

В 2010 году Александр Немтинов был назначен заместителем председателя комитета стратегического планирования, а в 2011-м - заместителем начальника департамента экономики.

В 2016 году чиновник перешел на работу в правительство региона. Здесь он занял пост заместителя директора департамента по местному самоуправлению и стратегическому развитию территорий, а спустя год - возглавил департамент стратегического и территориального развития Министерства экономики и территориального развития Свердловской области.

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