2018-10-15T15:23:19+03:00
Общество

Челябинский рэп и древнерусский драм-н-бэйс: "Старый новый рок" рассказал о неформатных хедлайнерах

Ранее оргкомитет уже раскрыл имена шести участников: группы «Черный обелиск», «Громыка» и Аффинаж, немецко-голландский дуэт Disco Dicks, Найка Борзова и датчан Brothers Moving
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фестиваль СНР пройдет 13 января в Ельцин-центреФестиваль СНР пройдет 13 января в Ельцин-центреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Организаторы «Старого Нового Рока» продолжают объявлять имена хедлайнеров фестиваля и не перестают при этом удивлять публику.

На этот раз в релизе оказались артисты, которые даже не попадают под понятие «рок». Так, на СНР выступит легенда уральского хип-хопа - «Триагрутрика» - челябинские рэперы с девизом «Самодельный рэп - самый дельный».

Поднимется на одну из сцен и скандальный коллектив Мистер Быдлоцыкл, который начался, как канал на youtube, но со временем вырос в полноценный концертный коллектив. Признание группа заслужила благодаря провокационным темам песен и образу «пацана с района».

- Быдлоцыкл - это лучшее, что случалось с отечественным андеграундом за последние годы, - сказал директор фестиваля Евгений Горенбург, - Его участие в фестивале уже превращается в традицию, что не может не радовать.

Старшеклассников порадует поп-панк коллектив «Френдзона», который споет о вписках, бутылочке и других актуальных для подростков проблемах. За полгода существования проект набрал более 250000 подписчиков в соцсетях, выпустил альбом и отправился в гастрольный тур по 20 городам.

Ранее оргкомитет фестиваля уже раскрыл имена шести участников СНР: группы «Черный обелиск», «Громыка» и Аффинаж, немецко-голландский дуэт Disco Dicks, Найка Борзова и датчан Brothers Moving.

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