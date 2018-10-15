Челябинский рэп и древнерусский драм-н-бэйс: "Старый новый рок" рассказал о неформатных хедлайнерах
Организаторы «Старого Нового Рока» продолжают объявлять имена хедлайнеров фестиваля и не перестают при этом удивлять публику.
На этот раз в релизе оказались артисты, которые даже не попадают под понятие «рок». Так, на СНР выступит легенда уральского хип-хопа - «Триагрутрика» - челябинские рэперы с девизом «Самодельный рэп - самый дельный».
Поднимется на одну из сцен и скандальный коллектив Мистер Быдлоцыкл, который начался, как канал на youtube, но со временем вырос в полноценный концертный коллектив. Признание группа заслужила благодаря провокационным темам песен и образу «пацана с района».
- Быдлоцыкл - это лучшее, что случалось с отечественным андеграундом за последние годы, - сказал директор фестиваля Евгений Горенбург, - Его участие в фестивале уже превращается в традицию, что не может не радовать.
Старшеклассников порадует поп-панк коллектив «Френдзона», который споет о вписках, бутылочке и других актуальных для подростков проблемах. За полгода существования проект набрал более 250000 подписчиков в соцсетях, выпустил альбом и отправился в гастрольный тур по 20 городам.
Ранее оргкомитет фестиваля уже раскрыл имена шести участников СНР: группы «Черный обелиск», «Громыка» и Аффинаж, немецко-голландский дуэт Disco Dicks, Найка Борзова и датчан Brothers Moving.