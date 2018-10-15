2018-10-15T14:50:01+03:00
Происшествия

В Невьянске задержали таксиста, который грабил своих пассажиров

Чтобы было проще справиться с жертвой, водитель подбирал нетрезвых клиентов возле баров и клубов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД РФ по ЕкатеринбургуФото: Отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу
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В Невьянске полицейские задержали местного жителя, который, прикинувшись таксистом, грабил пассажиров. При этом для своих "темных дел" мужчина специально ездил в Екатеринбург.

Шестого октября его жертвой стал 41-летний мужчина. Потерпевший рассказал в полиции, что в районе улицы Малышева, 74, ему брызнули в лицо из газового баллончика, отобрали деньги и золотую цепочку, после чего злоумышленник скрылся. Ущерб составил порядка 100 тысяч рублей.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

Сыщики быстро установили личность разбойника и уже 10 числа задержали. При обыске его квартиры полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного.

- Подозреваемый приезжал в Екатеринбург на автомобиле «Renault» серебристого цвета и под предлогом частного извоза, находил потенциальных жертв. Применяя физическое насилие, он отбирал у клиентов все ценное. Потерпевших он искал около ночных заведений и, как правило, нетрезвых, чтобы не встретиться с отпором, - рассказали в Отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет колонии.

Если вы узнали в лице задержанного своего обидчика, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам: 8-902-257-50-13, 8-982-654-03-67, (343) 356-42-07.

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