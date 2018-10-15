В Невьянске задержали таксиста, который грабил своих пассажиров
В Невьянске полицейские задержали местного жителя, который, прикинувшись таксистом, грабил пассажиров. При этом для своих "темных дел" мужчина специально ездил в Екатеринбург.
Шестого октября его жертвой стал 41-летний мужчина. Потерпевший рассказал в полиции, что в районе улицы Малышева, 74, ему брызнули в лицо из газового баллончика, отобрали деньги и золотую цепочку, после чего злоумышленник скрылся. Ущерб составил порядка 100 тысяч рублей.
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу
Сыщики быстро установили личность разбойника и уже 10 числа задержали. При обыске его квартиры полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного.
- Подозреваемый приезжал в Екатеринбург на автомобиле «Renault» серебристого цвета и под предлогом частного извоза, находил потенциальных жертв. Применяя физическое насилие, он отбирал у клиентов все ценное. Потерпевших он искал около ночных заведений и, как правило, нетрезвых, чтобы не встретиться с отпором, - рассказали в Отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет колонии.
Если вы узнали в лице задержанного своего обидчика, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам: 8-902-257-50-13, 8-982-654-03-67, (343) 356-42-07.