В Кольцово задержали пассажиров, которые нелегально везли на форум моды 60 килограммов костюмов

СЕГОДНЯ 14:18 2018-10-15T14:33:06+03:00

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Таможенники аэропорта Кольцово задержали двух предпринимателей из Узбекистана. Мужчины с внушительным багажом уверенно направились к «зеленому коридору», однако при проверке выяснилось, что все содержимое - нелегально.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Внутри сумок не было каких-либо запрещенных вещей или препаратов, но весь товар - 60 килограммов мужских и детских костюмов - оказался незадекларирован.

- Нарушители рассказали, что везут образцы товаров на Евразийский форум моды, который в эти дни проходит в Екатеринбурге. О необходимости декларирования товаров не знали, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - Однако другой их коллега отправился в «красный коридор», перед входом в который заявил о наличии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Костюмы у нерадивых предпринимателей изъяли, а на самих мужчин завели административное производство. Теперь на неделю моды они смогут отправиться только в качестве зрителей.