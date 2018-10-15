18+: все билеты на матч «Автомобилиста» разобрали из-за бешеной популярности команды
Болельщики требуют очередную победу
Команда идет на рекорд. Фото: ХК "Автомобилист"
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В Екатеринбурге на очередной матч хоккейной команды «Автомобилист» уже распроданы все билеты. Игра «шоферов» с соперниками из «Барыса» пройдет в КРК «Уралец» 16 октября.
Накануне «Автомобилист» со счетом 1:0 обыграл ХК «Салават Юлаев», одержав 18-ю победу подряд. На прошедший матч также все билеты были раскуплены заранее.
С начала очередного сезона КХЛ «Автомобилист» еще ни разу не проиграл. Это вторая по продолжительности серия побед в истории Континентальной хоккейной лиги.
О ближайших играх уральской команды можно узнать на нашей «Афише».
Все билеты раскуплены заранее. Фото: сайт ХК "Автомобилист"