2018-10-15T14:36:20+03:00
Политика

Евгений Куйвашев назначил шесть замов руководителя аппарата губернатора и правительства области

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Евгений Куйвашев сформировал аппарат губернатора и правительства Свердловской области. Он был создан вместо упразденной администрации губернатора. Сегодня указом главы региона назначены первые шесть замов будущего руководителя аппарата.

Первым заместителем - директором департамента по местному самоуправлению - назначен Вадим Дубичев. Он займется выработкой и реализацией единой политики в сфере местного самоуправления, взаимодействием с муниципалитетами и координацией работы администраций управленческих округов.

Константин Устиловский в должности первого заместителя руководителя аппарата стал директором экспертно-аналитического департамента.

Ильхам Ширалиев занял пост заместителя руководителя аппарата - директора департамента кадровой политики и контроля.

Игорь Ромшин назначен на должность заместителя руководителя аппарата - директора государственно-правового департамента.

Виктор Ятло возглавил организационное направление работы в должности заместителя руководителя аппарата - директора Департамента протокола и организационного обеспечения.

Марина Обрубова назначена заместителем руководителя аппарата. В ее ведении будет документооборот и работа с обращениями граждан.

До назначения заместителя губернатора - руководителя аппарата и заместителя губернатора-куратора внутренней и информационной политики их обязанности будет исполнять также Вадим Дубичев.

- Аппарат сформирован максимально компактно, ряд руководящих должностей совмещены. Это сделано не только в целях экономии бюджетных средств, но и для повышения мобильности и эффективности работы, - сказал губернатор. - Задача на ближайший период - достижение социальных и экономических задач в рамках бюджетного процесса, - сказал Евгений Куйвашев.

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