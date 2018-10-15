2018-10-15T14:38:05+03:00
Авто

В Екатеринбурге закроют движение на улицах Горького, Шефская и Энтузиастов

Проехать здесь нельзя будет с 17 по 31 октября и с 19 октября по 2 ноября
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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В Екатеринбурге одновременно закроют движение по трем улицам. Сначала транспортный поток перекроют в районе дома № 39а по улице Горького. «Водоканал» будет прокладывать здесь новый трубопровод холодного водоснабжения и водоотведения.

Работы продлятся с 17 по 31 октября. Объехать участок можно будет по улицам Малышева, Розы Люксембург, Куйбышева, Гоголя и Энгельса.

С 19 октября по 2 ноября свои ограничения из-за ремонта путей введет и Трамвайно-троллейбусное управление.

- Будет закрыто движение трамваев, следующих по маршрутам №7, 14 и 16 - по улице Энтузиастов от Старых Большевиков до конечной станции «Эльмаш» - в обоих направлениях, а также автотранспорта на перекрестке Шефской и Энтузиастов, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Вагоны направят по улице Старых Большевиков до конечной станции «Фрезеровщиков», а машины смогут объехать ремонтируемый участок по Баумана, Старых Большевиков и Лобкова.

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