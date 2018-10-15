На заводе Нижнего Тагила рабочий погиб, попав под пилу для резки металла

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-15T16:30:17+03:00

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В Нижнем Тагиле на металлургическом комбинате погиб рабочий. Мужчина был резчиком холодного металла. Трагедия произошла накануне в колесобандажном цехе. Во время смены рабочий зашел в зону включенной пилы, которая в этот момент распиливала металлические заготовки.

По непонятной пока причине рабочего зажало телегой передачи заготовок к станине пилы. Мужчина погиб на месте происшествия. Прокуратура Тагилстроевского района начала на предприятии проверку.

- Выясняются все обстоятельства несчастного случая на производстве со смертельным исходом. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

- На предприятии создана комиссия, ведётся расследование происшествия. Руководство и коллектив комбината выражают соболезнования родным и близким пострадавшего. Родственникам будет оказана помощь и сделаны страховые выплаты, так как все сотрудники предприятия застрахованы от несчастных случаев на производстве, - заявили на предприятии.