2018-10-15T14:42:26+03:00
Общество

За ночь коммунальщики высыпали на дороги Екатеринбурга 19 тонн противогололедного реагента

В основном он рассыпался на опасных участках - путепроводах, подъемах и спусках
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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Дороги Екатеринбурга начали обрабатывать от гололеда. За ночь коммунальщики высыпали порядка 19 тонн реагента, в основном на опасных участках - путепроводах, подъемах и спусках.

Службы благоустройства следят за состоянием улично-дорожной сети круглосуточно и в любой момент готовы выйти на борьбу с непогодой. Вся борочная техника уже переоснащена для работы в зимний период.

- В течение прошедшей ночи с учетом выпавшего снега на улицах города курсировало 24 универсальных грузовика, которые подметают, сплуживают снег и снимают наледь, - рассказали в пресс-служе мэрии.

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