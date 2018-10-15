2018-10-15T14:45:42+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге осудили торгового представителя, укравшего 400 тысяч рублей выручки

Мужчина брал деньги у клиентов-реализаторов и выдавал им чеки об оплате, однако до счетов компании финансы так и не доходили
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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За присвоение чужих денег мужчина заплатит штрафЗа присвоение чужих денег мужчина заплатит штрафФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, работающему торговым представителем в компании по производству колбас. Александра Бузунова признали виновным в присвоении чужих денег.

Согласно своей должности, мужчина должен был получать деньги от клиентов-реализаторов и внесить их на счет компании. Но по своей мошеннической схеме Бузунов скрыл несколько сделок, при этом выдав клиентам документы об оплате и «онлайн-чек». Деньги же мужчина положил себе в карман.

Недосдачу бухгалтерское программное обеспечение выявило только через два месяца, - рассказали в Отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу. - Выяснилось, что у Бузунова есть ряд отбитых «онлайн-чеков», по которым не сданы 80 тысяч рублей. Выведенный на чистую воду обвиняемый внес на счет компании необходимую сумму.

После этого по Бузунову была проведена тотальная проверка, в ходе которой обнаружились еще 400 непереведенных тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Суд назначил торговому представителю штраф в 100 тысяч рублей.

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