В Екатеринбурге осудили торгового представителя, укравшего 400 тысяч рублей выручки

СЕГОДНЯ 10:09 2018-10-15T14:45:42+03:00

Мужчина брал деньги у клиентов-реализаторов и выдавал им чеки об оплате, однако до счетов компании финансы так и не доходили

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, работающему торговым представителем в компании по производству колбас. Александра Бузунова признали виновным в присвоении чужих денег.

Согласно своей должности, мужчина должен был получать деньги от клиентов-реализаторов и внесить их на счет компании. Но по своей мошеннической схеме Бузунов скрыл несколько сделок, при этом выдав клиентам документы об оплате и «онлайн-чек». Деньги же мужчина положил себе в карман.

Недосдачу бухгалтерское программное обеспечение выявило только через два месяца, - рассказали в Отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу. - Выяснилось, что у Бузунова есть ряд отбитых «онлайн-чеков», по которым не сданы 80 тысяч рублей. Выведенный на чистую воду обвиняемый внес на счет компании необходимую сумму.

После этого по Бузунову была проведена тотальная проверка, в ходе которой обнаружились еще 400 непереведенных тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Суд назначил торговому представителю штраф в 100 тысяч рублей.