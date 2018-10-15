Гордума Нижнего Тагила единогласным решением назначила мэром Владислава Пинаева

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-15T14:49:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижний Тагил спустя четыре месяца вновь обрел главу города. В конце мая в отставку ушел Сергей Носов, возглавляющий теперь Магаданскую область. С тех пор и.о. мэра стал его заместитель Владислав Пинаев.

А сегодня чиновник лишился приставки и.о. и официально стал главой Танкограда. Такое решение единогласно приняли все 28 депутатов Гордумы на 18-м заседании.

- Сначала состоялось рассмотрение решения конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. Затем претенденты выступили перед составом думы со своими программными заявлениями и ответили на вопросы депутатов. После этого началось обсуждение кандидатур, во время которого народные избранники высказывали свое мнение об участниках конкурса, - рассказали в пресс-службе администрации.

Следующим этапом стало определение способа голосования. Было решено сделать это открыто и поименно.

- Перед нами стоят масштабные задачи по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила. Город этого достоин. А главное - нам нужно повышать качество жизни тагильчан, - сказал новоиспеченный мэр. - Говорю «нам», потому что, как и вы, понимаю, что достичь весомого результата мы можем только совместными усилиями.