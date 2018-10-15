2018-10-15T09:14:42+03:00
Общество

В Екатеринбурге на смену снегопадам придут дожди

При этом станет значительно теплее
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В городе потеплеет до +8В городе потеплеет до +8Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице на предстоящей неделе ожидается потепление. Столбики термометров постепенно перестанут опускаться ниже ноля. Прекратятся и снегопады, правда на насмену им придут дожди.

В понедельник, 15 октября, ожидается переменная облачность, временами будет идти мокрый снег. Температура воздуха составит +2 градуса, ветер юго-западный 2 метра в секунду.

Во вторник, 16 октября, днем будет +3 градуса, ночью -2. Временами возможны снегопады, ветер западный 3 метра в секунду.

В среду, 17 октября, станет еще теплее, столбики термометров поднимутся до +8 градусов, а ночью не опустятся ниже ноля. С этого дня снегопады в городе опять сменятся дождями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.

В четверг, 18 октября, днем будет +5, ночью +2 градуса. Синоптики обещают пасмурную погоду, ветер северо-западный 4 метров в секунду.

В пятницу, 19 октября, днем воздух прогрееется до +5, ночью будет +1. Переменная облачность, ветер западный 3 метра в секунду.

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