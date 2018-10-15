На Пермском тракте столкнулись автобус и семь легковушек
На трассе Пермь - Екатеринбург рейсовый автобус устроил массовую аварию и жуткую пробку. По предварительным данным, водитель автобуса задел машину, едущую в попутном направлении.
Шофер резко нажал на тормоз, чем спровоцировал новые столкновения. «Паровозиком» друг в друга врезались еще шесть машин, которые ехали за автобусом.
- Последние были на летней резине, - сообщили в пресс-службе «Дорожной диспетчерской службы - Урал». - Сама трасса в момент ДТП была в нормативном состоянии и обработана противогололедными материалами.
В сторону Екатеринбурга из массового ДТП образовалась огромная пробка. На месте сейчас работают оперативные службы и специалисты «Уралуправтодора». Объезд места аварии организован через Старомосковский тракт.
Никто из людей не пострадал.