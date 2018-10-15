Жителю Верхней Пышмы грозит 25 лет колонии за похищение девушки на ее же автомобиле
В Верхней Пышме перед судом предстанет 39-летний житель Заречного, обвиняемый в похищении девушки, угоне машины и незаконном проникновении в жилище.
Мужчина приехал в гости к своей знакомой в Верхней Пышме в момент, когда в доме приятельницы был подсобный рабочий. Приревновав подругу, гость, будучи изрядно подвыпившим, потребовал немедленно открыть ему дверь.
Однако женщина не захотела общаться с пьяным приятелем. Разозлившись, мужчина выбил окно на первом этаже и через него залез в дом. Женщина попыталась убежать, но приятель догнал ее, схватил за волосы, несколько раз ударил по голове и затолкал в ее же машину.
- После этого обвиняемый в автомобиле, принадлежащем потерпевшей, принудительно повез ее в Заречный, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Но по дороге машина была задержана нарядом ДПС, и потерпевшая была освобождена сотрудниками полиции. На мужчину завели уголовное дело.
Уральцу может грозить до 25 лет колонии.