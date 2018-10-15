Жителю Верхней Пышмы грозит 25 лет колонии за похищение девушки на ее же автомобиле

СЕГОДНЯ 08:20 2018-10-15T14:40:41+03:00

Мужчине обвиняют в похищении, угоне и незаконном проникновении в жилище Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина хотел выяснить со своей знакомой отношения, но чтобы подруга была против

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В Верхней Пышме перед судом предстанет 39-летний житель Заречного, обвиняемый в похищении девушки, угоне машины и незаконном проникновении в жилище.

Мужчина приехал в гости к своей знакомой в Верхней Пышме в момент, когда в доме приятельницы был подсобный рабочий. Приревновав подругу, гость, будучи изрядно подвыпившим, потребовал немедленно открыть ему дверь.

Однако женщина не захотела общаться с пьяным приятелем. Разозлившись, мужчина выбил окно на первом этаже и через него залез в дом. Женщина попыталась убежать, но приятель догнал ее, схватил за волосы, несколько раз ударил по голове и затолкал в ее же машину.

- После этого обвиняемый в автомобиле, принадлежащем потерпевшей, принудительно повез ее в Заречный, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Но по дороге машина была задержана нарядом ДПС, и потерпевшая была освобождена сотрудниками полиции. На мужчину завели уголовное дело.

Уральцу может грозить до 25 лет колонии.