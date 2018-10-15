2018-10-15T14:40:41+03:00
Происшествия

Жителю Верхней Пышмы грозит 25 лет колонии за похищение девушки на ее же автомобиле

Мужчина хотел выяснить со своей знакомой отношения, но чтобы подруга была против
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Мужчине обвиняют в похищении, угоне и незаконном проникновении в жилищеМужчине обвиняют в похищении, угоне и незаконном проникновении в жилищеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Верхней Пышме перед судом предстанет 39-летний житель Заречного, обвиняемый в похищении девушки, угоне машины и незаконном проникновении в жилище.

Мужчина приехал в гости к своей знакомой в Верхней Пышме в момент, когда в доме приятельницы был подсобный рабочий. Приревновав подругу, гость, будучи изрядно подвыпившим, потребовал немедленно открыть ему дверь.

Однако женщина не захотела общаться с пьяным приятелем. Разозлившись, мужчина выбил окно на первом этаже и через него залез в дом. Женщина попыталась убежать, но приятель догнал ее, схватил за волосы, несколько раз ударил по голове и затолкал в ее же машину.

- После этого обвиняемый в автомобиле, принадлежащем потерпевшей, принудительно повез ее в Заречный, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Но по дороге машина была задержана нарядом ДПС, и потерпевшая была освобождена сотрудниками полиции. На мужчину завели уголовное дело.

Уральцу может грозить до 25 лет колонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинский рэп и древнерусский драм-н-бэйс: "Старый новый рок" рассказал о неформатных хедлайнерах
В Невьянске задержали таксиста, который грабил своих пассажиров
В Кольцово задержали пассажиров, которые нелегально везли на форум моды 60 килограммов костюмов
18+: все билеты на матч «Автомобилиста» разобрали из-за бешеной популярности команды
Евгений Куйвашев назначил шесть замов руководителя аппарата губернатора и правительства области
Профилактика на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге закроют движение на улицах Горького, Шефская и Энтузиастов
На заводе Нижнего Тагила рабочий погиб, попав под пилу для резки металла
За ночь коммунальщики высыпали на дороги Екатеринбурга 19 тонн противогололедного реагента
В Екатеринбурге осудили торгового представителя, укравшего 400 тысяч рублей выручки
Гордума Нижнего Тагила единогласным решением назначила мэром Владислава Пинаева
В Екатеринбурге на смену снегопадам придут дожди
На Пермском тракте столкнулись автобус и семь легковушек
На Урале пристав прикинулся клиентом, чтобы взыскать 200 тысяч рублей с должницы-парикмахера
В Екатеринбурге пьяный водитель погубил пассажира, врезавшись в дерево
«Автомобилист» с минимальным преимуществом завоевал 18-ю победу, обыграв «Салавата Юлаева»
На Урале полицейские по протектору шин вычислили вора, укравшего рельсы на 700 тысяч рублей
Хабиб Нурмагомедов в Екатеринбурге записал видео-вызов Флойду Мейвезеру-младшему
"Передвигайтесь как лыжник": спасатели предупреждают свердловчан о гололеде