На Урале пристав прикинулся клиентом, чтобы взыскать 200 тысяч рублей с должницы-парикмахера

СЕГОДНЯ 07:52 2018-10-15T14:36:28+03:00

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В Екатеринбурге судебному приставу пришлось разыграть небольшое представление, чтобы взыскать с должницы-парикмахерши 200 тысяч рублей. Сумму женщина заняла у знакомого несколько месяцев назад, но отдавать не торопилась.

С приставами должница тоже играла в «кошки-мышки»: по адресу, указанному в документах, она не проживала, на телефонные звонки не отвечала и от добровольной явки на прием уклонялась.

Тогда было решено прийти под видом клиента на работу к должнице в салон парикмахерских услуг.

- Пристав связался с работницей индустрии красоты, представился клиентом, желающим «подровнять виски», - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Когда должница уже доставала инструменты для стрижки, «клиент» предъявил служебное удостоверение и сообщил горе-цирюльнице о принудительном приводе в отдел судебного пристава.

В отделе женщина заверила, что погасит долг в течение двух месяцев.