В Екатеринбурге пьяный водитель погубил пассажира, врезавшись в дерево
В Екатеринбурге лихач на Toyota Avensis погубил своего пассажира. На улице 40 лет Октября иномарка на полном ходу врезалась в дерево. От удара капот легковушки буквально вывернуло наизнанку.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
- На наших глазах произошло. Он сначала в одно дерево въехал на немаленькой скорости, и его в другое откинуло. До сих пор мурашки от увиденного, - рассказала свидетель аварии Юлия.
Основная сила удара пришлась на переднее пассажирское место. И, несмотря на то, что в машине сработали подушки безопасности, 54-летний пассажир погиб на месте. 49-летний рулевой не пострадал.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
- Водитель, двигаясь со стороны бульвара Культуры в сторону Машиностроителей, не учел соответствие скорости дорожным условиям и не справился с управлением. В результате допустил наезд на бордюр, после чего врезался в дерево, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Госавтоинспекции в очередной раз напомнили водителям об осторожности и необходимости избегать резких маневров. Особенно на мокрой и обледеневшей дороге.