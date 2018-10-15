2018-10-15T14:34:19+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пьяный водитель погубил пассажира, врезавшись в дерево

В машине сработали подушки безопасности, но спасти мужчину они не смогли
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге лихач на Toyota Avensis погубил своего пассажира. На улице 40 лет Октября иномарка на полном ходу врезалась в дерево. От удара капот легковушки буквально вывернуло наизнанку.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- На наших глазах произошло. Он сначала в одно дерево въехал на немаленькой скорости, и его в другое откинуло. До сих пор мурашки от увиденного, - рассказала свидетель аварии Юлия.

Основная сила удара пришлась на переднее пассажирское место. И, несмотря на то, что в машине сработали подушки безопасности, 54-летний пассажир погиб на месте. 49-летний рулевой не пострадал.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Водитель, двигаясь со стороны бульвара Культуры в сторону Машиностроителей, не учел соответствие скорости дорожным условиям и не справился с управлением. В результате допустил наезд на бордюр, после чего врезался в дерево, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Госавтоинспекции в очередной раз напомнили водителям об осторожности и необходимости избегать резких маневров. Особенно на мокрой и обледеневшей дороге.

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