«Автомобилист» с минимальным преимуществом завоевал 18-ю победу, обыграв «Салавата Юлаева»

СЕГОДНЯ 07:13 2018-10-15T14:22:39+03:00

Для установки рекорда уральскому клубу осталось выиграть еще в трех встречах подряд

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Екатеринбургский ХК «Автомобилист» записал на свой счет в матчах КХЛ 18-ю победу подряд. Накануне на домашней площадке «шоферов» обыграли уфимский «Салават Юлаев».

Счет на девятой минуте открыли хозяева - гол в ворота противника забил Евгений Грачев. Эта шайба будет первой и последней в этой встрече, но игра менее напряженной не станет.

Фото: ХК "Автомобилист"

Под конец второго периода у уральцев появился шанс удвоить преимущество, реализовав большинство, но оборона гостей действовала быстро и слаженно.

- Была хорошая, интересная и равная игра. Мы старались, делали, что могли. Нам сегодня не повезло, не смогли забить, хорошо сыграл вратарь соперника, команда хорошо сыграла в обороне. Оценки ставить рано, еще очень много игр впереди, - прокомментировал главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин.

Фото: ХК "Автомобилист"

Последние полторы минуты матча стали самыми жаркими. «Салават Юлаев» снял вратаря, и шесть полевых игроков чуть было в прямом смысле слова не затоптали голкипера «шоферов». Но даже в этой массовке Коварж не позволил размочить свой очередной «сухарь».

Фото: ХК "Автомобилист"

- Это была самая сложная игра за проведенные 18 матчей. Матч местами напоминал плей-офф. Соперник выглядел посвежее нас в атаке, в движении. Спасибо команде за стойкость, третий период играли на характере. График очень плотный, парни отдают все, что могут. Претензий к ним нет, - сказал наставник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Фото: ХК "Автомобилист"

Во вторник, 16 октября, клуб из Екатеринбурга сыграет дома с «Барысом».