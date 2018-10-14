2018-10-14T17:07:43+03:00
Происшествия

На Урале полицейские по протектору шин вычислили вора, укравшего рельсы на 700 тысяч рублей

На металлолом мужчина сдал 224 метра путей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: МО МВД России «Камышловский»Фото: МО МВД России «Камышловский»
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На Урале полицейские по рисунку автомобильных шин вычислили и задержали вора, позарившегося на рельсы в железнодорожном тупике села Обуховское.

О краже в дежурную часть сообщили местные жители. Они рассказали, что не досчитались 224 метров путей. Ущерб составил 700 тысяч рублей.

- В ходе осмотра места происшествия эксперты-криминалисты изъяли следы шин автомобиля. По отпечаткам протекторов удалось установить марку машины, на которой вывозились рельсы, - рассказали в МО МВД России «Камышловский».

Фото: МО МВД России «Камышловский»

Фото: МО МВД России «Камышловский»

Тупик был взят под круглосуточное наблюдение. Через несколько дней на место подъехал автомобиль как раз той марки, которую удалось установить криминалистам. Водитель машины попытался срезать рельсы, но был задержан с поличным.

Задержанным оказался безработный 31-летнийжитель Камышлова. Рельссы он сдавал в пункт приема металлолома, чтобы было на что жить.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

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