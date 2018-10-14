2018-10-14T16:16:17+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов в Екатеринбурге записал видео-вызов Флойду Мейвезеру-младшему

В своем обращении российский боец ММА напомнил, что он одолел Конора Макгрегора, а американец нет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ни Хабиб, ни Флойд до настоящего времени не проиграли ни единого боя в своей карьереНи Хабиб, ни Флойд до настоящего времени не проиграли ни единого боя в своей карьереФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в Екатеринбурге состоялись бои четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии. За девять часов на ринге прошли 11 боев. Но интерес у публики вызывали не только спортсмены в октагоне, но и те, что пришли в качестве зрителей.

Одним из гостей вечера стал российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов. На прошлой неделе он выиграл бой века, одолев ирландца Конора Макгрегора.

А после финального боя Хабиб записал видео-обращение для еще одного культового спортсмена - американца Флойда Мейвезера-младшего.

- В этих джунглях только один король - это я, потому что мне удалось свалить Конора, а ему нет. И я сделал это легко, - сказал Нурмагомедов в ролике, опубликованной в Instagram менеджера Деджуана Блэйка.

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Хабиб Нурмагомедов вызвал на ринг Флойда Мейвезера-младшего
2522 отметок «Нравится»231 комментариевInstagram

Ни Хабиб, ни Флойд до настоящего времени не проиграли ни единого боя в своей карьере.

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