2018-10-14T14:50:30+03:00
Общество

"Передвигайтесь как лыжник": спасатели предупреждают свердловчан о гололеде

При скользящих шагах легче избежать падений и переломов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Свердловские спасатели, предупреждавшим весной об ураганах, а летом о пожарах, теперь предупреждают о новой напасти - гололеде.

Автомобилисты уже для перебортовки выстроились стройными очередями в шиномонтажки, самое время подумать о себе и пешеходам. Прежде всего, нужно правильно выбрать обувь.

Лучше всего подойтет обувь с микропористой подошвой. В качестве альтернативы можно купить в магазине специальные противоскользящие приспособления.

- Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками. Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге, не торопитесь, и тем более не бегите. Когда на улице скользко, выходите на работу пораньше, - напомнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Наступать при хотьбе следует на всю подошву, а ноги при этом слегка расслабить в коленях. Руки должны быть свободны, но не в карманах - так при поскальзывании легче удержать равновесие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Урале полицейские по протектору шин вычислили вора, укравшего рельсы на 700 тысяч рублей
Хабиб Нурмагомедов в Екатеринбурге записал видео-вызов Флойду Мейвезеру-младшему
На въезде в Екатеринбург со стороны Челябинска почистят и покрасят стелу
На ЕКАДе фура, пробив отбойник, рухнула с обрыва
На трассе Екатеринбург-Курган из-за ремонта на год закроют мост
«Уральский пельмень» сочинил песню про скандальных футболистов Кокорина и Мамаева
Губернатор Свердловской области официально ликвидировал свою администрацию
На шести мостах Екатеринбурга установят новые ограждения
Руслан Файфер потерпел первое поражение на ринге в Екатеринбурге
Российский боксер Магомед Курбанов одолел венесуэльца на ринге в Екатеринбурге
Молодая певица из Нижнего Тагила заставила танцевать жюри шоу «Голос»
Семнадцать мгновений «Автомобилиста»: уральские хоккеисты снова победили
В центре Екатеринбурга на две недели закроют для движения улицу
Сигареты и чай: ради чего голодают рецидивисты в свердловской колонии
Уральский космонавт Сергей Прокопьев показал фото аварии «Союза» с МКС
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин