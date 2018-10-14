"Передвигайтесь как лыжник": спасатели предупреждают свердловчан о гололеде

14 Окт. 14:46 2018-10-14T14:50:30+03:00

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Свердловские спасатели, предупреждавшим весной об ураганах, а летом о пожарах, теперь предупреждают о новой напасти - гололеде.

Автомобилисты уже для перебортовки выстроились стройными очередями в шиномонтажки, самое время подумать о себе и пешеходам. Прежде всего, нужно правильно выбрать обувь.

Лучше всего подойтет обувь с микропористой подошвой. В качестве альтернативы можно купить в магазине специальные противоскользящие приспособления.

- Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками. Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге, не торопитесь, и тем более не бегите. Когда на улице скользко, выходите на работу пораньше, - напомнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Наступать при хотьбе следует на всю подошву, а ноги при этом слегка расслабить в коленях. Руки должны быть свободны, но не в карманах - так при поскальзывании легче удержать равновесие.