На въезде в Екатеринбург со стороны Челябинска почистят и покрасят стелу

СЕГОДНЯ 12:18 2018-10-14T14:09:10+03:00

Следующее обновление ее ожидает не ранее, чем через два года

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Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который обновит стелу на въезде в город, установленную на Челябинском тракте. Согласно информации на сайте госзакупок, на работы мэрия готова выделить 119, 5 тысяч рублей.

На эти деньги подрядчик за 10 дней должен почистить стелу щетками, затем помыть, огрунтовать, после чего покрасить на два раза белой эмалью. Общая площадь работ составит порядка 400 квадратных метров. В следующий раз стелу будут перекрашивать не раньше чем через два года.

Интересно, что по документам ремонт стелы можно будет проводить только при температуре не ниже +5 градусов. А в регионе уже несколько дней как пришли заморозки. Ночью и утром столбики термометров показывают от -3 до 0, а днем не поднимаются выше +2.