2018-10-14T14:07:18+03:00
Происшествия

На ЕКАДе фура, пробив отбойник, рухнула с обрыва

Длинномер уходил от столкновения с другим грузовиком
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге, на развязке возле Новосвердловской ТЭЦ, едва не столкнулись два грузовика. Как рассказали очевидцы, ехавший по мосту «Тонор» начало заносить из-за гололедицы на встречную полосу.

В этот момент по ней ехал другой большегруз, перевозивший строительный вагончик. Уходя от столкновения, водитель тягача слишком круто взял влево, пробил ограждение и вылетел с трассы. «Тонор» сумел удержаться на дороге.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- Он чудом не слетел, отбойник его удержал, - рассказала проезжавшая мимо автоледи Ирина. - Жуткая картина. Рухнувшую фуру уже поднимают.

На месте аварии работают автоинспекторы. В ГИБДД сообщили, что причины ДТП выясняются, подчеркнув, что никто из водителей не пострадал.

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