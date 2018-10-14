2018-10-14T09:52:22+03:00
Авто

На трассе Екатеринбург-Курган из-за ремонта на год закроют мост

Попасть в соседнюю область автомобилисты смогут по дороге, построенной специально для объезда
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»
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Автомобилисты больше не смогут добираться из Екатеринбурга до Кургана по привычному маршруту. С октября этого года до октября 2019-го на трассе Р-354 закроют мост через реку Камышенка.

В течение этого времени подрядчики из ООО «Вест» проведут капитальнй ремонт путепровода. Специалисты заменят балки пролетного строения, опоры, а также дорожное покрытие, расширив проезжую часть.

Схема: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

Схема: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

- Кроме того, рабочие произведут устройство деформационных швов с металлическим окаймлением. В завершение работ будет смонтировано освещение, ограждение, лестничные сходы и элементы водоотдвода. После чего будет нанесена разметка, - рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

Во время ремонта моста попасть в соседнюю область автомобилисты смогут по дороге, которую построили специально для объезда.

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