«Уральский пельмень» сочинил песню про скандальных футболистов Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-14T09:18:12+03:00

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Уже неделю нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин и его друг, полузащитник из ФК «Краснодар» Павел Мамаев не сходят с первых полос изданий и экранов центральных телеканалов. Правда, поводом для этого стала не результативная игра на поле, а драка с посетителями кафе.

Общественность к поведению спортсменов отнеслась по-разному. Одни предлагают навсегда закрыть друзьям дорогу в спорт, другие, как например, президент ФК «Урал», готов взять приятелей к себе.

А участник юмористического шоу «Уральские пельмени», тем временем, написал про скандальных футболистов песню.

Свое новое шуточное произведение Вячеслав Мясников назвал «Мамаево кокорище». В тексте автор сравнил друзей с профессиональными бойцами ММА и высмеял несдержанность спортсменов, а также их манеру отдыхать «под градусом».