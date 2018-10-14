На шести мостах Екатеринбурга установят новые ограждения

СЕГОДНЯ 07:31 2018-10-14T12:50:41+03:00

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В уральской столице станет безопаснее ездить по мостам, проходящим над дорогами и железнодорожными путями. По крайней мере, на это рассчитывают местные власти. Согласно, сайту госакупок, до конца года на шести путепроводах установят новые ограждения. На работы выделят 4,5 миллиона рублей.

- Результат работ должен в полном объеме обеспечивать защищенность объектов инфраструктуры и населения от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений, - говорится в техдокументации.

Ограждения установят на мостах на улицах Смазчиков, Шевченко и Халтурина, пересечении Волгоградской и Серафимы Дерябиной, Блюхера и Шефской, а также Малышева и Егоршинского подхода. Работы должны быть завершены к 10 декабря.

Кроме того, в уральской столице появятся и десятки метров новых пешеходных ограждений. На монтаж заборов мэрия открыла сразу два конкурса общей стоимостью четыре миллиона рублей.