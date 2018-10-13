Российский боксер Магомед Курбанов одолел венесуэльца на ринге в Екатеринбурге

13 Окт. 22:38 2018-10-14T12:52:20+03:00

Бой только что завершился в уральской столице

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В Екатеринбурге в субботу вечером прошел бой между российским бойцом первого среднего веса Магомедом Курбановым и его соперником - венесуэльцем Хуаном Родригесом. Поединок продлился все 12 раундов, хотя зал ожидал досрочной победы над клубным бойцом.

С первого раунда Родригес был зажат и часто отчаянно выбрасывал неточные размашистые удары, не достигшие своей цели.

Курбанов же напротив, вел поединок расслабленно, однако это не побудило противника изменить тактику. В девятом раунде Хуан дважды был в нокдауне. В десятом Курбанов пошел в атаку, однако бой рефери решил не останавливать.

Зал предрекал Курбанову досрочную победуФото: Алексей БУЛАТОВ

Один из судей присудил Курбанову 99 против 88 у Хуана, двое других дали счет 100-87.

«Комсомолка» вела прямую трансляцию боев в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».