2018-10-14T12:52:20+03:00
Спорт

Российский боксер Магомед Курбанов одолел венесуэльца на ринге в Екатеринбурге

Бой только что завершился в уральской столице
Лев ИстоминОлег Галимов
Поделиться:
Бойцы выстояли все 10 раундовБойцы выстояли все 10 раундовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге в субботу вечером прошел бой между российским бойцом первого среднего веса Магомедом Курбановым и его соперником - венесуэльцем Хуаном Родригесом. Поединок продлился все 12 раундов, хотя зал ожидал досрочной победы над клубным бойцом.

С первого раунда Родригес был зажат и часто отчаянно выбрасывал неточные размашистые удары, не достигшие своей цели.

Курбанов же напротив, вел поединок расслабленно, однако это не побудило противника изменить тактику. В девятом раунде Хуан дважды был в нокдауне. В десятом Курбанов пошел в атаку, однако бой рефери решил не останавливать.

Зал предрекал Курбанову досрочную победу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зал предрекал Курбанову досрочную победуФото: Алексей БУЛАТОВ

Один из судей присудил Курбанову 99 против 88 у Хуана, двое других дали счет 100-87.

«Комсомолка» вела прямую трансляцию боев в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Бой вышел очень зрелищным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бой вышел очень зрелищнымФото: Алексей БУЛАТОВ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На въезде в Екатеринбург со стороны Челябинска почистят и покрасят стелу
На ЕКАДе фура, пробив отбойник, рухнула с обрыва
На трассе Екатеринбург-Курган из-за ремонта на год закроют мост
«Уральский пельмень» сочинил песню про скандальных футболистов Кокорина и Мамаева
Губернатор Свердловской области официально ликвидировал свою администрацию
На шести мостах Екатеринбурга установят новые ограждения
Руслан Файфер потерпел первое поражение на ринге в Екатеринбурге
Молодая певица из Нижнего Тагила заставила танцевать жюри шоу «Голос»
Семнадцать мгновений «Автомобилиста»: уральские хоккеисты снова победили
В центре Екатеринбурга на две недели закроют для движения улицу
Сигареты и чай: ради чего голодают рецидивисты в свердловской колонии
Уральский космонавт Сергей Прокопьев показал фото аварии «Союза» с МКС
Екатеринбуржцам, игнорирующим оплату платных парковок, идут первые «Письма счастья»
На Среднем Урале долги по зарплате за год выросли в три раза
На Урале вынесли приговор банде, которая угнала 22 машины стоимостью 12 миллионов рублей
Свердловская область с начала года «заработала» 173 миллиарда рублей
Мэр Екатеринбурга назначил нового заместителя по капстроительству
На Кольцовском тракте закроют съезд от аэропорта в сторону Челябинска
Полицейская Кобра помогла раскрыть ограбление магазина в Первоуральске
В Нижнем Тагиле пожарные спасли из горящего дома 18 человек
ГИБДД призывает свердловчан-автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю
«Не трогайте наш «Кольцово»: в соцсетях запустили акцию против переименования аэропорта
В Екатеринбурге накрыли магазин с паленой водкой и сигаретами
Долой шерстяные носки и грелки: во всех муниципалитетах Среднего Урала дали отопление
Зимой на дорогах Среднего Урала будут работать 1250 снегоуборочных машин