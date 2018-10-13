Молодая певица из Нижнего Тагила заставила танцевать жюри шоу «Голос»
Молодая участница шоу «Голос» на Первом канале – певица из Нижнего Тагила Агнесса Королева покорила жюри музыкального проекта, заставив их пуститься в пляс.
Во время исполнения песни «Roar» Кэти Перри судьи одобрительно кивали, но никто из них так и не обернулся к уралочке. В итоге жюри попросило Агнессу исполнить композицию еще раз, но более энергично.
- Женщина должна выходить всегда немного пьяной. Женщина подшофе лишена комплексом, - прокомментировал номер певицы Сергей Шнуров.
Фото: скрин с видео
Повторное исполнение песни заставило судей пуститься в пляс. Однако это не спасло Королеву, так как она не прошла «слепые прослушивания».