Молодая певица из Нижнего Тагила заставила танцевать жюри шоу «Голос»

13 Окт. 18:20 2018-10-13T18:20:43+03:00

Агнесса Королева покорила судей, но выбыла из шоу "Голос". Фото: страница девушки в ВК

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Молодая участница шоу «Голос» на Первом канале – певица из Нижнего Тагила Агнесса Королева покорила жюри музыкального проекта, заставив их пуститься в пляс.

Во время исполнения песни «Roar» Кэти Перри судьи одобрительно кивали, но никто из них так и не обернулся к уралочке. В итоге жюри попросило Агнессу исполнить композицию еще раз, но более энергично.

- Женщина должна выходить всегда немного пьяной. Женщина подшофе лишена комплексом, - прокомментировал номер певицы Сергей Шнуров.

Фото: скрин с видео

Повторное исполнение песни заставило судей пуститься в пляс. Однако это не спасло Королеву, так как она не прошла «слепые прослушивания».