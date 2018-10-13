Семнадцать мгновений «Автомобилиста»: уральские хоккеисты снова победили

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-13T10:57:27+03:00

Матч с соперниками из «Сибири» окончился со счетом 4:1

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Уральские хоккеисты из «Автомобилиста» одержали 17-ю победу подряд, обыграв 12 октября на домашней арене соперников из «Сибири» со счетом 4:1.

Первый период игры не принес командам очков, однако в самом начале второго «Автомобилист» открыл счет благодаря заброшенной шайбе Михаила Мамкина. К концу периода удачную комбинацию в большинстве завершил Франсис паре.

В третьем периоде счет стал 3:0 благодаря красивой атаке Степана Хрипунова. И только в конце игры «Сибирь» смогла один раз удачно поразить ворота уральцев усилиями Бертрата Шарля. Под занавес матча «Автомобилист» за счет Евгения Грачева определил исход мачта – 4:1.

В ближайшее воскресенье «Автомобилист» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

О ближайших мачтах уральских хоккеистов читайте на "Афише".